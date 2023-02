Quiche allo scalogno

PROCEDIMENTO

Scaldate l’olio in una padella e fate rosolare gli scalogni tritati finemente o tagliati in fettine sottili. Sbattete le uova in una ciotola con la panna fresca liquida, il Grana Padano grattugiato e il timo. Regolate di sale e pepe a piacere. Srotolate il rotolo di pasta sfoglia all’interno di una teglia rotonda, bucherellate la superficie con i rebbi di una forchetta, spalmate il formaggio sulla base e aggiungete gli scalogni rosolati.

Versate il composto di uova, infornate nel forno preriscaldato in modalità statica a 180°C per circa 40 minuti. Una volta cotta, sfornate la quiche, lasciatela intiepidire e poi servitela.