Purè con i funghi

PROCEDIMENTO

Sbucciate 500 grammi di patate a pasta gialla. Lessatele, possibilmente al vapore, per ridurre i tempi di cottura e in modo che non assorbano acqua.

Pulite e tagliate 300 grammi di funghi. In una padella mettete dell'olio Evo, uno spicchio di aglio e una volta rosolato saltate i funghi. Salate e aggiungete abbondate timo.

In una pentola scaldate 250 ml di latte. Schiacciate le patate, aggiungete 20 grammi di formaggio grattugiato e versate a filo il latte mescolando sul fuoco. Per ottenere la giusta morbidezza, potete aggiungere a piacere del burro. Incorporate i funghi. Per la decorazione finale, lasciatene da parte qualcuno più grande. Prima di portare in tavola aggiungete ancora timo.