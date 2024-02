Polpette sgombro e salvia

PROCEDIMENTO

Spezzettate 250 grammi di sgombro al naturale, aggiungete 200 grammi di ricotta ben sgocciolata, 2 uova, 50 grammi di formaggio grattugiato, un po' di paprica e amalgamate il tutto.

Tritate abbondante salvia per dare un profumo balsamico. Aggiungete del pangrattato per ottenere la giusta consistenza. Date forma alle polpette e infornate a 180 gradi per 25 minuti. Giratele almeno una volta durante la cottura.