Polpette con cuore di mozzarella e funghi

PROCEDIMENTO

Unite 400 grammi di macinato,1uovo, 50 grammi di formaggio grattugiato, abbondante timo, la scorza di un limone grattugiato e sale. Strizzate 50 grammi di pane dopo averlo messo a bagno nel latte e aggiungetelo al composto. Date poi forma alle polpette. Tagliate una mozzarella a dadini e farcite ogni polpetta al centro. Passatele poi nel pangrattato. Fatele cuocere in abbondante olio e uno spicchio di aglio.

Mettete poi 15 grammi di burro in padella e aggiungete 150 grammi di funghi Champignon. Fateli cuocere bene ed espellere tutta l'acqua. Salate alla fine. Aggiungete poi 50 ml di latte, fate cuocere per qualche minuto e frullate. Mettete la salsa ottenuta in padella, aggiungete una noce di burro e realizzate una cremina. Ripassate velocemente le polpette per insaporirle.