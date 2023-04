Polpette broccoli e brie

PROCEDIMENTO

Pelate e lessate le patate e i broccoli. Se volete velocizzare il procedimento fate tutto in pentola a pressione. Sbattete 1 uovo con 50 grammi di formaggio grattugiato. Tagliuzzate dei pezzettini di formaggio brie. Schiacciate i broccoli con una forchetta e le patate con il passapatate.

Amalgamate il tutto, aggiungete un po' di sale, l'uovo con il formaggio infine il pangrattato per ottenere la consistenza desiderata. Date forma alle polpette, mettete al centro un pezzettino di brie e chiudete. Ripassate nel pangrattato, versate sopra un filo di olio e infornate a 180 gradi per 20 minuti. In alternativa, possono essere anche fritte.