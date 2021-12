Pollo ripieno con funghi, scamorza e pomodori secchi

PROCEDIMENTO

Incidete le tasche in 4 petti di pollo con un coltello dalla lama sottile. In una pentola aggiungete dell’olio e 1 spicchio d’aglio, poi fate saltare 200 g di funghi a fettine. Nel frattempo tritate 2 pomodori secchi precedentemente rinvigoriti in acqua tiepida. Tagliate a pezzettini 150 g di scamorza. Versate in una ciotola i pomodori secchi e la scamorza. Al termine della cottura insaporite i funghi con del sale. Tagliuzzate i funghi fino a ottenere piccoli pezzi, poi aggiungeteli ai pomodori secchi e alla scamorza. Amalgamate il tutto e aggiungete del timo.

Farcite le tasche con i funghi, i pomodori secchi e la scamorza. Chiudete le tasche con degli stuzzicadenti. Infarinate le tasche. In una padella versate dell’olio e scaldatelo fino a raggiungere la temperatura corretta. Fate rosolare le tasche in padella a fuoco vivo, poi sfumate col vino bianco. Abbassate la fiamma e cuocete le tasche per 20/25 minuti, allungando con del brodo vegetale in caso di necessità.