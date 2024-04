Pollo con gli asparagi by Max Laudadio

PROCEDIMENTO

Tagliate la parte dura degli asparagi e mettetela a lessare in un pentolino, mentre fate cuocere gli asparagi in un'asparagiera. Tagliate a pezzettini il petto di pollo e infarinatelo. Fate sciogliere il burro in una padella e cuocete il pollo aggiungendo un po' di farina in modo da renderlo cremoso.



Una volta cotti gli asparagi interi, tagliateli in maniera grossolana e uniteli in padella con il pollo. La parte più dura, precedentemente sbollentata, frullatela con sale e olio fino ad ottenere una cremina. Setacciatela in modo che sia bella liscia e aggiungetela al pollo e agli asparagi.