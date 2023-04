Pisarei e fasò by chef Martin Vitaloni

PROCEDIMENTO

Ponete i fagioli borlotti in una ciotola colma d’acqua e lasciateli in ammollo per 12 ore. Sciacquateli sotto l’acqua corrente. Tritate finemente la cipolla e il lardo. Poi in un tegame sciogliete il burro a fuoco dolce e fate rosolare la cipolla e il lardo tritato, unite i fagioli cotti in precedenza per 25 - 30 minuti in acqua fredda. Copriteli poi con la passata di pomodoro e proseguite la cottura per circa 20 minuti.

Per l'impasto dei pisarei: setacciate la farina in una ciotola, poi unite il pangrattato e il sale. Versate a filo l’acqua tiepida e impastate energicamente. Fate riposare l’impasto per 1 ora. Dividetelo in piccole porzioni, da queste create dei filoncini del diametro di 1 cm. Tagliate i filoncini di pasta a pezzetti grandi come un fagiolo. Con il pollice pressate ciascun gnocchetto per creare un incavo all’interno. Fateli cuocere per 1 minuto e mezzo in acqua bollente e metteteli nella salsa già calda.