Pesce al sale

PROCEDIMENTO

Mescolate 1,5 kg di sale grosso e 1,5 di sale fino, sbattete 3 albumi e aggiungeteli al sale insieme a 125 ml di acqua. Prendete una teglia, mettete un foglio di carta forno e un primo strato di sale. Appoggiate poi il pesce bianco eviscerato e completate la copertura con il sale rimasto.

Mettete in forno a 200 gradi e calcolate 30 minuti per ogni chilo di pesce. Una volta tirato fuori dal forno, lasciare riposare 10 minuti. Con un cucchiaio battete sulla crosta di sale per romperla, liberate il pesce e sporzionate.