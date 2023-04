Pasticcio di zucchine e pesto

PROCEDIMENTO

Affettate sottilmente le zucchine e conditele con olio Evo e sale in una pirofila. Dovete poi grigliarle in forno, piastra oppure in padella. Create degli strati come se fosse una lasagna: mettete un primo livello di zucchine, poi il pesto, la provola grattugiata, il formaggio grattugiato e continuate con le zucchine.

Dopo l'ultimo strato distribuite il formaggio grattugiato, il pangrattato, un filo d'olio e infornate a 180 gradi per 20 minuti.