Parmigiana leggera

PROCEDIMENTO

Affettate 2 melanzane, oliate, salate e poi grigliatele. Preparate la salsa con 1 kg di pomodori che dovrete immergere in acqua bollente dopo averli incisi con un taglio a croce per sbucciarli più facilmente. Dopo averli sbollentati, passateli sotto l'acqua corrente e spellateli. Affettate sottilmente una cipolla, fate stufare in una padella con uno spicchio d’aglio tritato e 3 cucchiai d’acqua. Svuotate e private dei semi i pomodori, tagliateli a dadini e uniteli alla cipolla.



Aggiungete timo e basilico, un pizzico di sale e fate cuocere una decina di minuti. Togliete i pezzi più grossi, le erbe aromatiche e frullate il tutto. Passate la salsa con un colino per renderla ancora più cremosa. Infine in una pirofila mettete uno strato di pomodoro, le melanzane, ancora pomodoro, le fettine di mozzarella, il formaggio grattugiato e qualche foglia di basilico. Continuate a fare gli strati e infornate a 180 gradi per 10 - 15 minuti.