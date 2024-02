Parmigiana di pollo

olio per friggere

PROCEDIMENTO

Tagliate 1 kg di petti di pollo (2 petti interi circa) nel senso della lunghezza e battetela. Passatela nella farina e nell'uovo leggermente sbattuto con sale. Poi nel pangrattato. Friggete in abbondante olio di arachidi. Una volta dorato, mettete ad asciugare su carta assorbente e salate.

Preparate una teglia con salsa di pomodoro e basilico, adagiate i petti di pollo, distribuite un secondo strato di pomodoro. Aggiungete abbondante mozzarella (meglio quella per pizza che non rilascia acqua) tagliata a tocchetti, il formaggio grattugiato e infornate a 180 gradi per 15 minuti.