Panzanella di zucca

PROCEDIMENTO

Sbucciate e tagliate a dadini 300 grammi di zucca. Tuffatela in acqua bollente e salata e completate la cottura. Tagliate 200 grammi di carote e cuocetele in un'altra casseruola. Cuocete poi 150 grammi di cipolla tagliata a rondelle. Una volta pronta scolatela e tuffatela in acqua ghiacciata e fatela asciugare su un foglio di carta assorbente. Eseguite lo stesso procedimento per la zucca e le carote una volta pronte. Quando avrete tutti questi ingredienti sbollentati e freddi, uniteli in una ciotola, aggiungete le olive, condite con foglioline di timo, sale, pepe e olio abbondante.

Ora prendete il pane integrale, tagliatelo a cubetti leggermente più grandi rispetto alla pezzatura delle verdure, tostatelo in padella con olio e aggiungetelo alle verdure. Aggiustate di sale ed eventualmente di olio e irrorate dolcemente con l'aceto in modo che si diffonda in modo uniforme. Servite la “panzanella” a temperatura ambiente.