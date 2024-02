Orzo zucca e rosmarino

PROCEDIMENTO

Fate appassire mezza cipolla tritata in padella con olio Evo. Aggiungete la zucca tagliata a cubetti, brodo a filo e completate la cottura.

Per l'orzo, preparate un soffritto con abbondante rosmarino e cipolla tritati. Tostate 250 grammi di orzo, esattamente come si fa con il riso. Successivamente iniziate ad aggiungere il brodo vegetale. Una volta terminata la cottura, frullate la zucca.

Nel frattempo passate in padella per qualche minuto delle lamelle di mandorla, fino a quando non saranno dorate. A dieci minuti dal termine di cottura dell'orzo, aggiungete la zucca, salate e completate la cottura.

Impiattate lasciando sul fondo l'orzo, aggiungete le lamelle di mandorla e, se volete, del formaggio grattugiato.