Mug cake pera e cioccolato

PROCEDIMENTO

Sbucciate e tagliate a dadini 1/2 pera, aggiungete 1/2 cucchiaino di zucchero di canna e fate cuocere nel microonde per 60 - 90 secondi. Aggiungete 10 amaretti sbriciolati. In un'altra ciotola amalgamate 1 uovo con 1 cucchiaio di olio di semi, 3 cucchiai di latte, 2 cucchiai di zucchero di canna, 3 cucchiai di farina,1 cucchiaio di cacao amaro in polvere e 1 cucchiaino di lievito.

In ultimo aggiungete la pera. Riempite delle tazze e cuocete alla massima potenza nel microonde per 2 minuti. Terminate spolverizzando dello zucchero a velo e sbriciolando degli amaretti.