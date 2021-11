Muffin salati di patate e broccoli

lievito per torte salate istantaneo

PROCEDIMENTO

Tagliate a dadini 50 grammi di patate. Mettetele in padella con olio Evo insieme a 50 grammi di broccoli tagliuzzati. Salate, aggiungete un po' di acqua e completate la cottura. Una volta pronte, fate raffreddare le verdure in una ciotola e schiacciatele in maniera grossolana. Nel frattempo sbattete 2 uova e aggiungete a filo 50 ml di latte.

Lentamente aggiungete anche 100 grammi di farina setacciata e 5 grammi di lievito. Amalgamate anche 25 grammi di ricotta, 50 grammi di formaggio grattugiato, sale pepe e le verdure precedentemente preparate. Riempite degli stampi da muffin a 2/3 dell'altezza. Infornate a 180 gradi per 15/20 minuti.