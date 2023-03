Muffin salati con pere e gorgonzola

PROCEDIMENTO

Setacciate 150 grammi di farina per evitare grumi nell'impasto. Aggiungete 6 grammi di lievito istantaneo per preparazioni salate e un pizzico di sale. Sbucciate e tagliate a cubetti 1 pera. Sbattete 30 grammi di olio di semi, 120 ml di latte e 1 uovo. Unite la parte liquida alla parte solida.

Continuate a sbattere. Infine unite la pera e 100 grammi di gorgonzola. Mescolate bene. Versate il composto in stampi monoporzione, se utilizzerete quelli in silicone non dovrete oliarli. Infornate a 180 gradi per 20 - 25 minuti.