Muffin di mele e cannella

PROCEDIMENTO

In una ciotola grande, mescolate la farina, lo zucchero, la cannella, il lievito in polvere e il sale. In un'altra ciotola, sbattete le uova e aggiungete l'olio e il latte. Unite gli ingredienti liquidi a quelli secchi e mescolate fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungete i cubetti di mele e mescolate delicatamente.

Distribuite l'impasto in stampini per muffin, riempiendoli per circa 2/3. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 20-25 minuti o fino a quando i muffin sono dorati e uno stecchino inserito esce pulito. Lasciate raffreddare i muffin prima di servire.