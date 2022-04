Mix di crostini ai carciofi

PROCEDIMENTO

Tagliate del pane per fare dei crostini, mettetelo in forno in modo da renderlo croccante. Tagliate a fette 4 carciofi e metteteli in padella dopo aver rosolato uno spicchio di aglio in olio e sale. Coprite e fate cuocere allungando al bisogno con acqua. Una volta cotti, frullateli e trasformateli in una crema. Può essere utilizzata già così con un filo di olio spalmata sul pane oppure potete aggiungere del formaggio spalmabile e del formaggio grattugiato.

Un'altra versione molto gustosa può essere realizzata con ricotta e formaggio grattugiato oppure con l'aggiunta di taleggio. Potete tritare delle olive nere denocciolate e creare un crostino con carciofo, olive nere e una grattugiata di tuorlo d'uovo sodo.