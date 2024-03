Malfatti di broccoli con crema di stracciatella by Chef Andrea Mainardi

PROCEDIMENTO

Tagliate le cime di broccoli e tuffatele in acqua bollente precedentemente salata. Tagliate il cipollotto a julienne e fatelo soffriggere in padella con dell'olio extravergine. Prima che soffrigga del tutto, aggiungete due acciughe e fatele sciogliere. Quando il soffritto sarà pronto, aggiungete a fuoco spento, la stracciatella di burrata e fate insaporire fino a formare una crema rustica. Una volta cotti, scolate i broccoli e tenete l'acqua di cottura per cuocervi successivamente i malfatti.

In un frullatore, frullate i broccoli con un po' di farina. Lavorate il composto con due cucchiai, date la forma ai malfatti e tuffateli nell'acqua calda ma non bollente. Per l'impiattamento, posizionate alla base del piatto la stracciatella profumata con cipollotto e acciughe e adagiate sopra i malfatti. Grattugiate infine un po' di scorza di limone e pepe nero macinato grosso.