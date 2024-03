Lingue di gatto con crema

PROCEDIMENTO

Per le lingue di gatto:

Lavora 125 grammi di burro morbido con 125 grammi di zucchero fino a ottenere una crema. Aggiungi 2 uova, continuando a mescolare. Incorpora gradualmente 250 grammi di farina fino a formare un impasto omogeneo. Metti l'impasto in una sac-à-poche e forma strisce lunghe su una teglia foderata di carta forno. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 8-10 minuti o fino a quando i bordi sono dorati.

Per la crema pasticcera:

Scalda in un pentolino a fuoco medio 250 ml di latte con la buccia grattugiata di limone. In una ciotola, mescola 4 tuorli d'uovo con 100 grammi di zucchero e 40 grammi di amido di mais fino a ottenere un composto omogeneo. Una volta amalgamato bene il composto, versa a filo il latte caldo. Rimetti il composto nella pentola e cuoci a fuoco medio, mescolando costantemente, finché la crema si addensa.Togli dal fuoco, elimina la buccia di limone e lascia raffreddare.

Assemblaggio:

Una volta raffreddati il biscotto e la crema, spalma quest'ultima su una lingua di gatto e coprila con un'altra lingua di gatto, infine cospargi con dello zucchero a velo. Lascia riposare in frigorifero per almeno un'ora prima di servire.