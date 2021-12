Lenticchie e cotechino

PROCEDIMENTO

Mettete a mollo 250 g di lenticchie per 6 ore. Tritate 400 g di carote e 1 cipolla. In una pentola versate dell'olio di oliva, fate appassire la cipolla e aggiungete le carote tritate. Versate del brodo e le lenticchie, poi completate la cottura. Con una forchetta bucate il cotechino e adagiatelo in una pentola con acqua a temperatura ambiente. Portatelo a ebollizione e cuocete per 2 ore e 30 minuti/3 ore.

Tagliate a fette il cotechino. Poi tagliatelo a dadini. Salate e frullate 2/3 delle lenticchie con del curry. In un bicchiere aggiungete la crema di lenticchie e curry, delle lenticchie intere, il cotechino tagliato a dadini e del prezzemolo.