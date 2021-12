Lasagne carciofi e taleggio

PROCEDIMENTO

Tagliate a fettine sottili 8 carciofi. In una padella aggiungete dell’olio, 1 spicchio d’aglio e i carciofi. Fate rosolare i carciofi, poi regolate di sale e pepe. Coprite la padella per completare la cottura. Per la besciamella fate scaldare in un pentolino 750 ml di latte. In un’altra pentola fate sciogliere 100 g di burro. Quando il burro si è sciolto, aggiungete 100 g di farina e mescolate subito e velocemente con una frusta manuale. Poi versate a filo il latte caldo. Sempre mescolando con la frusta, lasciate cuocere a fuoco molto dolce fino a 3/4 minuti dal bollore. Regolate di sale.

In una pirofila versate un primo strato di besciamella, poi adagiate la pasta per lasagne e infine aggiungete i carciofi e 250 g di taleggio tagliato in pezzi. Completate con del formaggio grattugiato. Ripetete le operazioni fino a ottenere più strati. Terminate la composizione con besciamella, taleggio e formaggio grattugiato. Infornate a 180 gradi per circa 30 minuti.