Lasagna carciofi funghi e piselli

sfoglia per lasagne

PROCEDIMENTO

Tagliate 200 grammi di funghi e metteteli in padella con olio e uno spicchio d'aglio. In un'altra padella cuocete 150 grammi di piselli surgelati con olio e uno spicchio di aglio. Pulite e tagliate a fettine molto sottili 6 carciofi e fateli cuocere in padella con olio e uno spicchio d'aglio. Salate, coprite e al bisogno allungate con acqua. Sciogliete 100 grammi di burro e aggiungete 100 grammi di farina mescolando rapidamente. Lentamente aggiungete 750ml/1litro di latte caldo.

Quando è quasi pronta, salate la besciamella. Impiattate la lasagna stendendo il primo strato di besciamella, aggiungete la pasta, un secondo strato di besciamella con il misto vegetale, del formaggio grattugiato e continuate con gli strati. L'ultimo strato sarà solo di besciamella e formaggio grattugiato. Infornate a 180 gradi per 20 minuti.