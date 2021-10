Involtino di riso con verdure alla soia

PROCEDIMENTO



Tagliate le verdure a julienne, pulite i fagiolini e metteteli nell'acqua salata a bollire per massimo 2/3 minuti. Nel frattempo pulite le cime di rapa e lessatele per 2/3 minuti. In padella con un filo d'olio saltate le verdure e sfumate con la soia. Fate cuocere per 2/3 minuti.

A parte lessate la zucca tagliata a dadini. Quando la zucca sarà cotta, frullatela con un filo d'olio e un po' di sale. Prendete la foglia di riso, ammorbiditela in acqua e farcitela con le verdure. Una volta realizzato l'involtino, copritelo con la crema di zucca e guarnite con la granella di pistacchio di Bronte tostato e un pizzico di fior di sale.