Involtini primavera

PROCEDIMENTO

Fate soffriggere la cipolla tagliata a fettine in una padella (o wok) con olio caldo. Tagliate il cavolo cappuccio a listarelle sottili e grattugiate finemente le carote con una grattugia a fori larghi. Una volta che la cipolla sarà ben rosolata, aggiungete il cavolo cappuccio e le carote. Sfumate con il vino di riso e insaporite con sale e pepe. Cuocete per altri 5 minuti, fino a quando le verdure risulteranno cotte ma ancora croccanti.



Immergete i fogli di riso in acqua tiepida per circa 1 minuto. Adagiateli su un canovaccio, farcite con il ripieno, sigillate bene i bordi laterali con l'albume sbattuto e successivamente arrotolate, andando così a creare il vostro involtino. Scaldate il wok o una padella dai bordi alti, versate abbondante olio di semi e portatelo a temperatura (180°C) a fiamma vivace. Friggete gli involtini, pochi alla volta, per un paio di minuti. Una volta pronti, serviteli subito, caldi e croccanti!