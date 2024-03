Involtini di verza con patate e salsiccia

PROCEDIMENTO

Pelate le patate, tagliatele a dadini e immergetele nell’acqua per circa 15 minuti. Scaldate un giro d’olio con l’aglio in una padella, unite le patate scolate e fatele cuocere fino a doratura uniforme. Nel mentre, private la salsiccia del budello e sbriciolatela direttamente nella padella, eliminando lo spicchio d’aglio. Lasciate rosolare, salate e pepate. Lavate e mondate le foglie della verza e sbollentatele in abbondante acqua salata, poi scolatele e tamponatele con la carta assorbente da cucina.

Farcite ogni foglia con il ripieno di salsiccia e patate ormai raffreddato e il formaggio a dadini. Ripiegate al centro i lembi laterali della foglia; quindi, arrotolatele per ottenere gli involtini. Sistemate gli involtini su una teglia rivestita di carta forno, oliate la superficie e infornateli nel forno preriscaldato in modalità statica a 200°C per circa 10 minuti.