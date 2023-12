Involtini di radicchio con salsiccia patate e scamorza

PROCEDIMENTO

Lessate le patate in abbondante acqua salata per circa 20 minuti, scolatele e riducetele in purea con uno schiacciapatate.

Lasciatele intiepidire. Private la salsiccia del budello, ponete la la polpa sbriciolata in una padella e fatela rosolare con l’olio.

Mescolate la salsiccia con la purea di patate, regolate di sale e pepe e tenete da parte.

Prendete le foglie di radicchio, lavatele con cura, asciugatele delicatamente e fatele cuocere a vapore per un paio di minuti.

Farcitele con il ripieno preparato in precedenza e aggiungete al centro un dadino di scamorza.

Chiudete per formare l’involtino e proseguite fino a terminare tutti gli ingredienti.

Scaldate l’olio in una padella con lo spicchio d’aglio. Lasciate insaporire gli involtini per un paio di minuti da entrambi i lati e aggiungete il pepe.

Disponeteli nei piatti da portata e serviteli caldi e filanti.