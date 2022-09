Involtini di melanzane con crema di nocciole

PROCEDIMENTO

Tagliate le melanzane a fette non troppo sottili. Mettetele a scolare sotto sale per far rilasciare l'acqua in eccesso. Strizzatele poi per eliminare il liquido e friggetele in abbondante olio.

Nel frattempo frullate 200 grammi di nocciole, 1/2 spicchio di aglio, prezzemolo, sale, pepe, 2/3 cucchiai di aceto di mele, 1 cucchiaio di olio e acqua calda. Una volta terminata la cottura, mettete le melanzane a scolare su carta assorbente e salate. Preparate gli involtini spalmando il composto sulle fette di melanzana fritte e arrotolate.