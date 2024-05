Insalata farro, fave e asparagi 

PROCEDIMENTO

Sbucciate i baccelli di fave e fate lessare 150 grammi di farro (precedentemente sciacquato) in acqua a temperatura ambiente e non salata. Togliete la parte dura dei gambi degli asparagi e lessateli. Sbucciate le fave manualmente o, per facilitare il lavoro, buttatele per qualche minuto in acqua bollente.

Nel frattempo tagliate a cubetti 100 grammi di feta e qualche pomodorino secco sott'olio. Una volta portate a termine le varie cotture, togliete la buccia dalle fave, tagliate gli asparagi e amalgamate tutti gli ingredienti insieme al farro. Condite con olio, sale e qualche foglia di basilico spezzettato.