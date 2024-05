Insalata di quinoa primaverile

PROCEDIMENTO

Come prima cosa sciacquate una tazza di quinoa in modo da togliere tutte le impurità e successivamente tostatela in una casseruola aggiungendo acqua calda e sale fino a completarne la cottura. Nel frattempo lessate una tazza di piselli e 2 carote tagliate a dadini.



Una volta che la quinoa avrà assorbito tutta l'acqua, mettetela in una ciotola capiente insieme alle carote, piselli e ad una scatola di ceci cotti. Condite con olio, sale e pepe a piacere. La base della vostra insalata è pronta, potete aggiungere a vostro gusto gli ingredienti che preferite (pomodori, mozzarella, tonno …).