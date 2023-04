Insalata di mare, fagiolini e maionese

PROCEDIMENTO

Fate cuocere 300 grammi di fagiolini puliti in acqua bollente per qualche minuto. Nel frattempo in padella con uno spicchio d'aglio e olio Evo, fate aprire 200 grammi di vongole e 150 grammi di cozze. Coprite e lasciate aprire. A fine cottura aggiungete il basilico. Per sbianchire bloccare la cottura dei fagiolini e fissarne il colore, scolateli e metteteli in acqua ghiacciata. Sgusciate una parte di cozze e vongole e filtratene il sughetto. Preparate poi gli altri molluschi: cefalopodi, totani o calamari quelli che trovate freschi e tagliateli a pezzettini. Scottateli semplicemente in padella con olio Evo.

Preparate la maionese da abbinare al piatto con 1 uovo intero e 1 tuorlo. Frullate aggiungendo olio di semi a filo. Aggiungete un pizzico di sale. Quando l'acqua dei molluschi si è quasi completamente consumata, sfumate con poco vino bianco. Impiattate con la maionese da parte, seppie e calamari su fagiolini, cozze e vongole a terminare. In ultimo versare acqua di cottura delle vongole sull'insalata.