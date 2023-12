Insalata di legumi con orzo

PROCEDIMENTO



Mettete in acqua per 2 ore 350 grammi di legumi, un mix di orzo, lenticchie, piselli e fagioli verdi. Poi scolate e tuffate in acqua bollente per 1 ora. Sbollentate a parte 1 cipolla tagliata sottile e sminuzzate 100 grammi di olive nere denocciolate.

Preparate la citronette con il succo di limone, olio, sale e un trito di foglie di menta e basilico. Assemblate gli ingredienti con il condimento preparato.