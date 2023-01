Insalata di lattuga con mele verdi, noci e sedano

PROCEDIMENTO

Lavate con cura le mele, la lattuga e il sedano. Tagliate le mele a fettine, senza eliminare la buccia, riducete il sedano in tocchetti o rondelle sottili e sistemateli in un piatto da portata su un letto di foglie di lattuga. Condite con olio, sale e pepe. Unite i gherigli di noci, completate con ciuffetti di salsa allo yogurt e maionese e servite. Per fare la maionese vegana in un grosso bicchiere frullate: 75 ml latte soia con 75 ml olio di mais,10 ml aceto di mele e sale.

Al bisogno aggiungete altro olio a filo frullando. Emulsionate 130 grammi di yogurt greco con la maionese, la senape, qualche goccia di succo di limone filtrato, sale e pepe a piacere. Potete portare il condimento così preparato in tavola a parte in modo che ognuno possa servirsene a piacere.