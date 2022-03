I cannoli siciliani

PROCEDIMENTO

In un ciotola versate 250 g di farina 00, 40 di zucchero semolato, 5 di g di cacao amaro setacciato, un pizzico di cannella in polvere, 30 g di strutto, 45 g di marsala e 10 g di aceto. Impastate il tutto fino a ottenere un panetto, poi avvolgetelo nella pellicola per alimenti e lasciatelo riposare in frigo per circa un’ora. In un’altra ciotola setacciate 700 g di ricotta di pecora per privarla dei grumi. Alla ricotta aggiungete 200 g di zucchero a velo e 80 g gocce di cioccolato. Inserite il composto in una sac à poche, poi riponetelo in frigorifero.

Stendete l’impasto, ripiegatelo su se stesso e passatelo per 2-3 volte in una macchina tirapasta, in modo tale da ottenere una sfoglia liscia di circa 2 millimetri. Appoggiate la sfoglia sul piano infarinato e, con una rotella, tagliate dei quadrati di circa 10 centimetri per lato. Prendete il primo quadrato, adagiate sopra un bastoncino per cannolo e, dopo aver spennellato la sfoglia con 1 tuorlo sbattuto, andate a chiudere il cannolo. Portate 1 litro di olio di semi a 175 gradi. Friggete i cannoli nell’olio bollente per 1 minuto. Farcite i cannoli con la ricotta, infine decorateli con arance e ciliegie candite, granella di pistacchi e zucchero a velo.