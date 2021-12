I "buccellati" siciliani

PROCEDIMENTO

Per la farcia, tritate del cioccolato in maniera grossolana. Mettere a mollo i fichi secchi in acqua calda. Tritate i fichi secchi con 60 g di cioccolato fondente, un cucchiaio di miele, un cucchiaio di confettura di fichi, un pizzico di sale, cannella e 100 g di noci. Riponete la farcia in frigorifero per farla rapprendere.

Per il composto, lavorate 120 g di zucchero con un uovo e un tuorlo. Aggiungete 60 g di olio di mais e, gradualmente, 300 g di farina 00 e un cucchiaio abbondante di lievito per dolci. Impastate fino ad ottenere un panetto omogeneo. Fate riposare il panetto in frigorifero per 20 minuti. Adagiate un po’ di farina sul piano e con un mattarello stendete la frolla. Ritagliate rettangoli di circa 6 cm. Al centro dei rettangoli adagiate la farcia. Chiudete i rettangoli. Infornate a 180 gradi per 20 minuti. Spolverate con zucchero a velo.