Gnocchi di patate con Vezzena, grappa e cannella

PROCEDIMENTO

Tagliate le patate a metà nel senso della lunghezza e cuocetele come preferite, meglio sarebbe in forno a vapore, quindi schiacciatele e allargatele sulla spianatoia. Fatele raffreddare, aggiungete il sale, il tuorlo, la farina e la fecola poi impastatele fino a ottenere un composto omogeneo, copritelo con un canovaccio e fate riposare per almeno 15 minuti. Dall’impasto ricavate dei piccoli salamini di 1,5cm di diametro che poi taglierete ottenendo gli gnocchi che finirete passandoli sul rigagnocchi o sulla forchetta per ottenere la classica forma.

Tagliate e cubetti regolari il Vezzena privato della crosta e mettetelo in una casseruola con il latte quindi fatelo sciogliere a Bagno Maria poi frullatelo fino ad ottenere un composto liscio e solo prima di servire aggiungete la grappa. Cuocete gli gnocchi in abbondante acqua salata finché non torneranno a galla, pescateli e metteteli in una terrina; versate la fonduta di Vezzena rilevata con la grappa nei piatti, posizionate gli gnocchi, cospargete con la polvere di cannella, aiutandovi con un piccolo colino, ed infine terminate con le foglie di ossalide che apporteranno una leggera nota fresca e agrumata.