Le cime di rapa sono un ortaggio che dà il meglio di sé nel periodo invernale e sono le protagoniste di innumerevoli piatti della tradizione culinaria regionale italiana. Nel numero di febbraio di Cotto e mangiato Magazine potrete trovare diverse idee per cucinarle al meglio con estro e fantasia. La ricetta degli gnocchi con cime di rapa e peperoncino ne è un esempio concreto con il suo gusto ricco che esalta la pasta con la piccantezza del peperoncino.

PROCEDIMENTO

Lavate e lessate le cime di rapa in abbondante acqua salata per circa 10 minuti, poi scolatele e tenetele da parte (conservate l'acqua per la cottura degli gnocchi).

Tritate finemente il porro e fatelo rosolare in una padella con un giro d’olio.

Unite i capperi dissalati, il peperoncino a rondelle e le cime di rapa sminuzzate. Mescolate e lasciate insaporire, poi regolate di sale e pepe.

Lessate gli gnocchi nella stessa acqua di cottura delle cime di rapa fino a quando salgono a galla, estraeteli con una schiumarola e fateli saltare nella padella con il condimento.

Impiattateli e completate con una spolverata di formaggio grattugiato.

