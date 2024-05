Girelle zucchine e provola 

PROCEDIMENTO

Come prima cosa tagliate a fettine sottile 600 grammi di zucchine e conditele con olio e sale. Successivamente preparate la panatura con pangrattato, formaggio grattugiato e abbondante timo. Dopodiché impanate le zucchine e farcitele con un pezzetto di provola tagliata finemente.

Arrotolate le zucchine e posizionatele in verticale in una pirofila oliata. Completate cospargendo un altro po' di pangrattato e olio in superficie e infornate a 180 gradi per 20/25 minuti.