Frollini ai pistacchi

PROCEDIMENTO

In una ciotola mettete un uovo, del burro ammorbidito e aggiungete 50 grammi di farina di pistacchi. Amalgamate bene con una forchetta, aggiungete 80 grammi di zucchero a velo e la scorza grattugiata di mezzo limone. Unite 1/2 cucchiaino di lievito e gradualmente 200 grammi di farina. Impastate con le mani fino ad ottenere un composto liscio e compatto.

Lasciate riposare in frigorifero per 30 minuti. Successivamente con l'aiuto di farina e mattarello stendete l'impasto e con uno stampo date forma ai biscotti. Metteteli su una teglia con carta forno e fate cuocere a 180 gradi per 10/15 minuti. Prima di servire, spolverizzate con zucchero a velo.