Frittelle di patate speck e fontina

PROCEDIMENTO

Pelate e lessate 500 grammi di patate e portatele a metà cottura. Potete scegliere la cotture in acqua o a vapore. Grattugiate le patate. Unite 100 grammi di speck tagliuzzato, 50 grammi di fontina a cubetti, sale e pepe e 1 o 2 cucchiai di farina.

Amalgamate bene gli ingredienti. Mettete dell'olio Evo in padella e cuocete come unico tortino o formando delle simpatiche frittelle. Una volta terminata la cottura eliminate l'olio in eccesso appoggiando le frittelle su carta assorbente. Salate e servite.