Frittata di spaghetti ai cipollotti

PROCEDIMENTO

Tagliate i cipollotti a rondelle e fateli rosolare in una padella con un filo d’olio, poi sfumateli con il vino bianco secco e teneteli da parte. Nel frattempo, lessate gli spaghetti in abbondante acqua salata. Scolateli al dente e conditeli con i cipollotti nella padella. Sbattete le uova in una ciotola con il formaggio grattugiato, il sale e il pepe. Amalgamate bene gli spaghetti ai cipollotti con il composto di uova.

Scaldate l’olio nella stessa padella in cui avete fatto rosolare i cipollotti, versate la pasta condita e copritela con il coperchio. Cuocete per circa 10 minuti o fino a quando si formerà una crosticina sul fondo, giratela delicatamente e proseguite la cottura per altri 10 minuti, fino a doratura uniforme. Trasferitela su un piatto da portata e servitela con rondelle della parte verde dei cipollotti.