Frittata arrotolata su riso basmati

PROCEDIMENTO

Pulite 50 grammi di funghi freschi. Lessate 100 grammi di riso basmati in acqua salata. In un'altra padella mettete dell'olio e rosolate uno spicchio d'aglio. Aggiungete 150 grammi di carote. Rosolatele, aggiungete il sale e cuocete. Coprite e allungate al bisogno con acqua o brodo. Dopo 5 minuti aggiungete 100 grammi di piselli. Unite i funghi e il riso, una volta giunto a cottura, in una boule.

Per la frittata arrotolata, cuocete 2 uova a testa in una padella antiaderente molto calda, con abbondante olio. Sbattete bene le uova e, aiutandovi con due bacchette di legno, arrotolate la frittata su sé stessa durante la cottura. Impiattate facendola poi scivolare sul riso precedentemente preparato.