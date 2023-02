Filetto di pesce con crosta di pistacchi e crema di topinambur

pistacchi non salati

PROCEDIMENTO

Rosolate in olio dello scalogno tritato, 1 patata pelata e tagliata a dadini, 250 grammi di topinambur pelati e tagliati a dadini. Coprite con acqua e brodo vegetale e cuocete per 20 minuti.

Prendete 2 filetti di ombrina, condite con olio sale e pepe, aggiunete la granella di pistacchi e compattate per realizzare la crosta. Mettete in forno a 200 gradi per 15 minuti. Una volta cotte, frullate le verdure. Impiattate il pesce su un letto di crema di topinambur.