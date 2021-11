Dolce al cucchiaio di pere caramellate con crema e crumble

PROCEDIMENTO

Lavorate bene 100 grammi di burro morbido con 150 grammi di farina e 80 grammi di zucchero. Il composto si deve poter sbriciolare: disponetelo così su una teglia foderata con carta forno e fate cuocere a 180 gradi per 10 minuti. Pelate e tagliate a tocchetti 2 pere kaiser, mettetele in una casseruola con 2 cucchiai di zucchero di canna e di cannella a piacere. In 5/10 minuti si formerà il caramello. Mettete da parte. Scaldate 400 ml di latte con delle bacche di vaniglia. Non fate raggiungere l'ebollizione.

In un'altra casseruola andate a sciogliere 80 grammi di zucchero, 50 grammi di amido di mais e un pizzico di cannella. Versateci sopra il latte precedentemente scaldato. Fuori fuoco aggiungete 150 grammi di cioccolato fondente tritato a coltello e una noce di burro. Fate sciogliere bene il tutto. Servite in un bicchiere e mettete un primo strato di base croccante, uno strato di crema al cioccolato e le pere caramellate. Potete aggiungere un ultimo strato croccante di crumble o scegliere diversamente a seconda del vostro gusto o di quello dei vostri commensali.