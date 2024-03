Crostata di ricotta e cioccolato

PROCEDIMENTO

Per la frolla :

Amalgamate 250 grammi di farina, 100 grammi di zucchero a velo, la scorza di un limone, 100 grammi di burro morbido e lavorate bene fino ad ottenere un panetto che dovrà riposare in frigorifero per almeno un'ora.

Per la crema :

Lavorate 400 grammi di ricotta con 100 grammi di zucchero di canna, un uovo, la scorza grattugiata di un'arancia, un pizzico di cannella a piacere e i semi di mezzo baccello di vaniglia. Quando avrete ottenuto un crema liscia e omogenea, aggiungete 100 grammi di cioccolato fondente sciolto a bagnomaria e mescolate bene.