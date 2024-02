Crocchette di besciamella e mortadella by chef Marco Martini

PROCEDIMENTO

Tritate cipolla e fatela appassire nell'olio. Aggiungete poi la farina e mescolate per evitare che si formino dei grumi. Tagliate a pezzetti la mortadella e fatela insaporire qualche minuto. Mettete quindi un po' di latte alla volta. Una volta amalgamati gli ingredienti, lasciate cuocere per 10 minuti o fin quando non si addenserà. Trasferite il tutto in una ciotola e lasciate raffreddare completamente.

Formate ora le crocchette e trasferitele in frigorifero per circa 30 minuti. Trascorso questo tempo riprendete le crocchette e passatele nelle uova sbattute e poi nel pangrattato. A questo punto riscaldate dell'olio in un pentolino e friggete le crocchette. Man mano che saranno cotte, spostatele su un foglio di carta assorbente. Servite le crocchette dopo averle cosparse di Parmigiano Reggiano grattugiato.