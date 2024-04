Crema catalana alle fragole

PROCEDIMENTO

Scaldate 500 ml di latte con la scorza di un limone e una stecca di cannella. In un'altra casseruola lavorate 4 tuorli con 100 grammi di zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso e successivamente unite 30 grammi di amido di mais fino a ottenere una crema omogenea. Una volta che il latte ha raggiunto il punto di ebollizione, spegnete il fuoco, togliete la scorza di limone e la cannella e aggiungete delle fragole fresche tagliate a pezzettini e riportate a bollore per 2/3 minuti.



Successivamente versate a filo il latte con le fragole nel composto di base e, a fuoco medio, continuate a mescolare fino a quando la crema non si addensa. Versate il composto nelle cocotte monoporzioni, lasciate raffreddare e poi in frigorifero ad addensare per almeno 2 ore. Una volta addensate, per ottenere la crosticina in superficie, cospargete con dello zucchero di canna e caramellizzate con un cannello da cucina o in forno (funzione grill) per qualche minuto. Una volta pronto, decorate con qualche fragola fresca.