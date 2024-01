Cosce di pollo al forno con pere e cipolle rosse

PROCEDIMENTO

Insaporite i fusi di pollo con olio, rosmarino secco, sale e pepe e disponeteli in una pirofila oliata. Aggiungete le cipolle rosse mondate e tagliate a spicchi e le pere (con la buccia), anch’esse mondate e tagliate a fettine.

Completate con un filo d’olio, infornate nel forno preriscaldato in modalità statica a 200°C per circa 20 minuti, poi bagnate con un goccio di vino bianco e proseguite la cottura per altri 20 minuti. Sfornate, spolverate con foglioline di prezzemolo fresco, portate in tavola e servite.