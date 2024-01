Cookies al burro d'arachidi e cannella

PROCEDIMENTO



Lavorate gli zuccheri, il burro d'arachidi, il burro e l'uovo. Dopodiché aggiungete la farina, il sale e il bicarbonato. Mescolare bene.



Disponete il composto in una sac à poche, fate delle palline in teglia su carta forno e cuocete a 175 gradi per 12 minuti.